Брэдли Купер и Леди Гага в фильме "Звезда родилась" не только восхитили зрителей своими актерским талантом, но и превзошли самих себя в музыкальном плане.

Перед началом съемок Брэдли Купер научился играть на гитаре и брал уроки вокала. Его коллега по съемочной площадке Леди Гага настояла на том, чтобы все песни в фильме были исполнены вживую, так как исполнение песен под фонограмму заметно на экране.

Именно поэтому Брэдли Купер не только брал уроки игры на гитаре, но и присоединился к Леди Гага на занятиях по вокалу. Актер вкладывал все силы, чтобы достичь желаемого результата. И не зря. Ведь песни в исполнении Купера и Леди Гаги звучат настолько живо и эмоционально, что невозможно оторваться от экрана.

Об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.