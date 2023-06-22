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Как Брэд Питт пожертвовал зубами ради роли: видео

В 1999 году на экраны вышел фильм "Бойцовский клуб", снятый по одноименному бестселлеру Чака Паланика.

Брэд Питт играет в фильме роль Тайлера Дердена – харизматичного и загадочного лидера бойцовского клуба.

Но для роли Питту пришлось пожертвовать своими зубами. Перед началом съемок актер обратился к стоматологу, чтобы тот нарочно испортил его идеальную голливудскую улыбку.

Как результат, на переднем зубе актера образовался скол. По сценарию Дерден ведет разгульный образ жизни и становится участником подпольных поединков. Поэтому актер пошел на такой отчаянный шаг, так как это помогло ему глубже вжиться в роль и придать персонажу характерность.

После окончания съемок Брэд восстановил прежний вид своих зубов с помощью виниров.

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Об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.

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