Почему Киану Ривз отказался сниматься с Робертом Де Ниро

Киану Ривз — один из самых известных актеров Голливуда. Обаятельного и харизматичного Ривза, кажется, невозможно не любить. Он хорош в любом амплуа: и в боевиках, и в научной фантастике, и в мелодрамах. В фильмографии Ривза более сотни разноплановых и знаковых ролей. А могло быть еще больше, если бы актер дал свое согласие в других, не менее известных картинах.

© Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

По тем или иным причинам Киану порой отказывался от весьма интересных ролей в довольно масштабных проектах. Так, например, он не принял приглашение Майкла Манна сыграть в культовом фильме «Схватка», вышедшем на экраны в 1995 году. Режиссер предлагал Ривзу роль Криса Шихерлиса, где партнерами Киану должны были стать знаменитые Роберт Де Ниро и Аль Пачино. О том, почему Киану Ривз отказался от такой заманчивой возможности, читайте в материале «Рамблера».

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Фильм «Схватка» в 1995 году стал лидером проката. С ролью, которую предлагали Ривзу, отлично справился Вэл Килмер, получивший за нее несколько номинаций различные премии. Игру актеров и сюжет картины взахлеб хвалили и критики, и зрители. И Киану мог бы быть причастен к этому успеху.

Но пожалел ли актер о том, что отказался сниматься с настоящими легендами кино? Вряд ли. Отказываясь от роли в «Схватке» Киану точно знал, что делает. Съемкам в боевике Ривз предпочел участие в постановке канадского Театрального центра Манитобы. Здесь актер исполнил свою мечту — сыграл Гамлета.

Киану скрупулезно готовился к этой роли, был всецело поглощен лишь ею и не был готов променять мечту даже на самые заманчивые предложения. И хотя в роли Гамлета Ривза знают немногие зрители, его игру высоко оценили критики: актера даже некоторые назвали одним из лучших исполнителей роли принца Датского.

И до, и после «Схватки» Ривз отказывался от не менее интересных ролей. Так, он не стал принимать участие во второй части фильма «Скорость», а ведь оригинальная картина стала одной из самых известных в его карьере. В далеком 1986 году Киану отказался от главной роли в драме Оливера Стоуна «Взвод», которую изначально предлагали Джиму Моррисону. Ривзу не понравилось, что в сценарии было много насилия, и он ответил отказом. Не стал в итоге сниматься актер и в боевике «Стрелок», хотя изначально был утвержден на главную роль, отказался Ривз и от роли доктора Манхэттена в «Хранителях», сославшись на очень плотный график.