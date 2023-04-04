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3 часа назад

4 легендарных фильма, которые советует посмотреть Киану Ривз

Мира Маркина

Не так давно во время промотура к четвертой картине "Джон Уик" Киану Ривза попросили назвать несколько любимых голливудских фильмов. Актер заявил, что не может назвать любимые, но поделился теми, которые вдохновили его в прошлом.

4 легендарных фильма, которые советует посмотреть Киану Ривз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Какие-то из них у всех на слуху, другие же не так популярны.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Крестный отец", 1972

Кадр из фильма "Крестный отец"

Легендарная криминальная сага повествует историю мафиозной семьи Корлеоне. Когда сын главы семейства Майкл возвращается с войны, становится понятно, что он не готов примкнуть к опасному бизнесу родных. В это же время на Дона Корлеоне совершается покушение.

"Серпико", 1973

Кадр из фильма "Серпико"

В центре сюжета – нью-йоркский полицейский, который внезапно для себя выясняет, что его коллеги не руководствуются честью и совестью в работе. Однако он не прогибается под их насмешливыми взглядами и продолжает трудиться, опираясь на свои принципы.

"Голова-ластик", 1977

Кадр из фильма "Голова-ластик"

Генри женится на свое подруге после того, как девушка беременеет. Но их сын рождается мутантом, и теперь героям нужно разобраться, как его растить.

Из "Джона Уика 4" вырезали половину реплик Киану Ривза

"Звездные войны", 1977

Кадр из фильма "Звездные войны"

Когда постаревший рыцарь Джедай Оби Ван Кеноби спасает юного Люка Скайуокера, тот осознает свое истинное предназначение. Скайуокер выясняет, что он – один из рыцарей Джедай.

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