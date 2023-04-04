4 легендарных фильма, которые советует посмотреть Киану Ривз

Не так давно во время промотура к четвертой картине "Джон Уик" Киану Ривза попросили назвать несколько любимых голливудских фильмов. Актер заявил, что не может назвать любимые, но поделился теми, которые вдохновили его в прошлом.

Какие-то из них у всех на слуху, другие же не так популярны.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Крестный отец", 1972

Легендарная криминальная сага повествует историю мафиозной семьи Корлеоне. Когда сын главы семейства Майкл возвращается с войны, становится понятно, что он не готов примкнуть к опасному бизнесу родных. В это же время на Дона Корлеоне совершается покушение.

"Серпико", 1973

Кадр из фильма "Серпико"

В центре сюжета – нью-йоркский полицейский, который внезапно для себя выясняет, что его коллеги не руководствуются честью и совестью в работе. Однако он не прогибается под их насмешливыми взглядами и продолжает трудиться, опираясь на свои принципы.

"Голова-ластик", 1977

Генри женится на свое подруге после того, как девушка беременеет. Но их сын рождается мутантом, и теперь героям нужно разобраться, как его растить.

"Звездные войны", 1977

Кадр из фильма "Звездные войны"