Когда мы говорим о знаменитой французской актрисе Катрин Денев, мы часто забываем о ее старшей сестре Франсуазе Дорлеак.

Франсуаза Дорлеак родилась в 1942 году в Нанте, Франция. Она начала свою карьеру в кино в 1960-х годах и быстро стала одной из самых востребованных актрис во Франции. Ее талант и красота привлекли внимание многих режиссеров и зрителей. И именно благодаря ей Катрин начала свою карьеру в кино.

Чтобы не путать общественность, девушки приняли решение взять разные фамилии: Франсуаза взяла псевдоним отца – Дорлеак, а Катрин девичью фамилию матери – Денев.

Однако в 1967 году, когда Франсуаза была на пике своей карьеры, произошла трагедия. Актриса погибла в автомобильной аварии в возрасте 25 лет. Франсуаза была за рулем своей машины и направлялась в аэропорт Ниццы. Она собиралась лететь на премьеру фильма «Девушки из Рошфора» в Лондон, но не справилась с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся и загорелся.

Смерть сестры стала большим ударом для Катрин, во многих интервью она говорила, что ее успех на самом деле должен был принадлежать сестре.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.