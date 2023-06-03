Мэрилин Монро и ее муж, бейсболист Джо Ди Маджо, расстались в 1954 году спустя всего девять месяцев после свадьбы.

Среди прочих причин, виной тому, что Монро и Маджо не смогли провести вместе и года, стало то самое "летящее платье".

В 1954 году Мэрилин снялась в фильме "Зуд седьмого года". В одной из сцен на Мэрилин было надето белое платье, которое поднималось вверх от потока воздуха, бьющего снизу из вентиляционной шахты метро.

Режиссер картины Билли Уайлдер заранее сообщил прессе о том, что съемки этой сцены с Мэрилин Монро пройдут на углу 52-й улицы и Лексингтон-авеню 15 сентября 1954 года.

Несмотря на позднее время, вокруг съемочной площадки собрались репортеры и зеваки. Под крики и аплодисменты толпы команде пришлось отснять 14 одинаковых дублей с задирающимся платьем.

Однако муж Мэрилин Джо Ди Маджо был оскорблен этим эпизодом, поскольку он считал, что это было неприличным и неприемлемым поведением для его жены.

Он был так недоволен поступком Мэрилин, что на следующий день актриса вернулась на работу вся в синяках. Через три недели после происшествия Монро подала на развод.

Таким образом, "летящее платье" стало одной из причин, почему Мэрилин и Джо расстались. Об этой истории рассказала блогер @Olya_lolyaa на своей странице в TikTok.

Подробнее о том, как "летящее платье" посодействовало разводу Мэрилин и ее мужа, смотрите в видео.