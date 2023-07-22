Владимир Селиванов: как «реальный пацан» стал Vavanом

22 июля день рождения празднует актер и музыкант Владимир Селиванов.

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Популярность Владимиру принес комедийный сериал «Реальные пацаны», в котором он сыграл автослесаря Вована, которого постоянно преследуют неудачи в личной жизни. Безусловно, именно с этой ролью ассоциируется у зрителей Селиванов, но в фильмографии Владимира есть и другие проекты, кроме того, актер занимается музыкой, выпуская песни под псевдонимом Vavan. О жизни актера и его пути к славе читайте в материале «Рамблера».

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Селиванов родился в Пермском крае, в небольшом городке Лысьва в семье простого механика и продавщицы. Никто даже предположить не мог, что после школы Володя решит поступать на режиссерский факультет. И поступит. А в годы студенчества в Пермском институте культуры увлечется игрой в КВН, которая в итоге и станет началом его пути к успеху.

В студенческой команде КВН Селиванову вскоре стало тесно. Он и два его товарища, Антон Богданов и Станислав Тляшев, создали трио, которое назвали «Sex Pistols», и в его составе начали выступать в филиале Comedy Club в Перми.

В 2010 году приятель Селиванова Николай Наумов предложил ему попробовать себя в роли актера в новом комедийном проекте «Реальные пацаны». Владимир согласился. Вместе в ним в сериале снялись и его коллеги из «Sex Pistols».

Персонаж Селиванова, не блещущий особым интеллектом, но в то же время такой обаятельный и милый, пришелся по душе зрителям. Игру новоявленного актера тоже оценили.

В 2015 году у Владимира Селиванова состоялся дебют в полнометражном кино: актер снялся в фильме Алексея Андрианова «Воин», где его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Яглыч, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитые актеры. Со своей ролью Амундсена Селиванов справился отлично.

В актерском арсенале Владимира также участие в сериалах «Сладкая жизнь-2», «Бедные люди» и «Соцсети». Не обошелся, конечно, без Селиванова и полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби», вышедший на экраны в 2020 году.

Помимо съемок в кино Владимир занимается музыкой: Селиванов увлекся рэпом и хип-хопом еще будучи подростком. Так, например, многие его треки стали музыкальным сопровождением сериала «Реальные пацаны». А в 2017 году Селиванов со своей группой «Раен» стал участником шоу «Минута славы», в котором ему удалось растрогать жюри и зрителей исполненной композицией.

Владимир признается, что музыка очень много для него значит.

Могу часами и сутками на студии сидеть. Хочу, чтобы мою лирику слушали и принимали, — говорил Селиванов в одном из интервью.

Сейчас, по признанию Владимира, многие узнают его именно как Vavana, у него появляется много поклонников именно как у музыканта. Но с актерской деятельностью Селиванов заканчивать тоже, по всей видимости не собирается, заявляя, что не хочет выбирать между музыкой и актерской профессией, а предпочитает совмещать занятия этими двумя видами искусства.