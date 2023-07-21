3 актера, которые умоляли режиссеров убить их персонажей

Немногие актеры сериалов и франшиз мечтают о том, чтобы режиссеры решили избавиться от их персонажей. Ведь это означает, что они потеряют значительную часть дохода.

Однако случается и такое, что артисты умоляют кинематографистов убить их героев даже в самых успешных проектах.

Видео дня

Подробнее об этих актерах и их историях – в материале "Рамблера".

Джонни Депп

Кадр из сериала "Джамп-стрит, 21"

В самом начале своей карьеры в возрасте 21 года Депп снимался в сериале "Джамп-стрит, 21". Сериал рассказывал о юных полицейских под прикрытием, которые расследовали преступления в школах и колледжах.

В 2012 году – спустя 25 лет после премьеры – режиссеры решили снять продолжение сериала. Депп согласился вернуться в проект на двух условиях: во-первых, он настаивал на том, чтобы шоураннеры пригласили его экранного напарника – Питера Делуиза, а во-вторых, актер заявил, что его персонажа нужно убить.

Сценаристы пошли Деппу навстречу: в одной из серий персонаж Джонни и его напарник погибают в перестрелке.

Харрисон Форд

Кадр из фильма "Звездные войны"

В знаменитой франшизе "Звездные войны" Харрисон Форд исполнил роль Хана Соло. Актер хотел покинуть проект уже после первого появления на экране – он был убежден, что такой ход будет лучше всего соответствовать сюжетной арке. Форд также убеждал режиссеров в том, что его герой должен пожертвовать своей жизнью ради других персонажей.

Однако режиссеры долгие годы не могли удовлетворить просьбу Форда. В конце концов, его персонаж ушел из жизни лишь в фильме 2015 года "Звездные войны: Пробуждение силы".

Сигурни Уивер

К третьему фильму про Чужого Уивер уже изрядно устала от роли Эллен Рипли. Вдобавок к этому во время съемок актриса узнала, что режиссеры намерены снять фильм "Чужой против Хищника", и эта идея ей совсем не понравилась. Тогда Уивер начала убеждать Ридли Скотта, что ее героиня должна умереть, и режиссер не стал спорить с актрисой.