Блант и Деймон рассказали, как снимали сцену с поцелуем

Звезды нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" Эмили Блант и Мэтт Деймон пришли к выводу, что к сценам с поцелуем нужно очень тщательно готовиться. Актеры обсудили это в шоу Agree To Disagree для LADbible.

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На шоу Эмили Блант и Мэтту Деймону задали вопрос о том, стоит ли человеку указывать на неприятный запах изо рта. Вскоре актеры плавно перешли от этой темы к поцелуям в кино. Для Блант важно, чтобы каждый актер очень внимательно готовился к подобным интимным сценам. По ее мнению, есть определенный этикет.

"Сначала ты чистишь зубы, используешь жидкость для полоскания рта и приклеиваешь жевательную резинку на небо. И уже после этого можно целоваться", — рассказывает Блант в интервью.

Мэтт Деймон же признался, что его поцелуй со Скарлетт Йоханссон был настоящим "адом". Потому что перед этим актриса съела сэндвич с чесноком.