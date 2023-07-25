4 знаменитости, которым отказали в ролях по абсурдным причинам

Актерская индустрия весьма жестока: довольно часто недостаточно одного таланта для того, чтобы артиста взяли на роль. Более того, подчас решающим фактором во время проб оказывается субъективное мнение продюсера или режиссера.

С неудачами сталкивались все: даже те актеры, имена которых сегодня известны людям по всему миру.

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Подробнее о самых абсурдных отказах в ролях – в материале "Рамблера".

Мишель Пфайффер

С самого начала продюсеры рассчитывали, что роль Вики Вейл в "Бэтмене" исполнит Шон Янг. Однако актриса получила травму во время верховой езды, и создателям супергеройской киноленты пришлось искать ей замену. Тогда выбор продюсеров пал на Мишель Пфайффер, но против этого решения мгновенно выступил исполнитель главной роли Майкл Китон. Как оказалось, ранее он встречался с Пфайффер, а на момент съемок пытался вернуться к бывшей жене, поэтому ему не хотелось работать бок о бок с бывшей пассией.

Риз Уизерспун

Кадр из фильма "Выскочка"

Сегодня на счету Уизерспун десятки ярких ролей. Но на заре карьеры начинающей звезде приходилось непросто. После фильма "Выскочка" режиссеры и продюсеры неизменно ассоциировали Риз с заносчивой всезнайкой и потому отказывали ей в ролях. По мнению кинодеятелей, Уизерспун была слишком умна, чтобы играть "молоденького женского персонажа".

"По большому счету, они советовали мне притворяться глупышкой. Никогда этого не забуду", – вспоминали Риз.

Джеймс Макэвой

Джеймсу Макэвою неоднократно отказывали в ролях из-за его роста, который составляет 170 см. Создатели кинолент иногда открыто, а иногда завуалированно говорили Макэвою о том, что он "слишком маленький" для той или иной роли.

Однажды во время съемок Джеймсу даже пришлось столкнуться с неприятной критикой коллеги в свой адрес. Актриса заявила:

"Никто не поверит, что я могу быть с кем-то вроде него".

По словам Макэвоя, эта реплика стала для него ударом под дых.

Кэтрин Зета-Джонс