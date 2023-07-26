Забытые всеми актрисы, которые вновь смогли стать звездами

Если одним звездам удается всю жизнь быть на пике славы, то для других профессиональный путь оказывается куда более тернист.

© Кадр из сериала "Белый лотос"

Киноиндустрия весьма переменчива, и нередко те актрисы, о которых еще вчера говорил весь мир, сегодня оказываются забыты.

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Однако артисткам из нашей подборки удалось восстать из пепла: после забвения они вернулись к работе, выложились на максимум и вновь сорвали овации публики. Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

Дженнифер Кулидж

Кадр из сериала "Белый лотос"

Популярность американской актрисе принесла роль матери Стифлера в знаменитой комедии 1999 года "Американский пирог". Несмотря на то, что у Кулидж была второстепенная роль, зрители запомнили ее. Однако именно это комедийное амплуа и сыграло с артисткой злую шутку: долгие годы после "Американского пирога" ее приглашали исключительно в комедийные и при том не самые успешные проекты.

Все изменилось после встречи Дженнифер с создателем сериала "Белый лотос" Майком Уайтом. Сценарист предложил артистке роль Тани Маккуойд в сериале и не прогадал: пожалуй, среди всех актеров "Белого лотоса" Кулидж собрала наибольшее число хвалебных отзывов. За роль Тани Дженнифер удостоилась "Эмми" и "Золотого глобуса".

Линдси Лохан

Кадр из фильма "Незабываемое Рождество"

Карьера Лохан началась довольно рано – уже в 11 лет юная актриса получила главную роль в фильме "Ловушка для родителей". Но ранняя популярность не лучшим образом отразилась на Линдси: она избрала для себя путь бунтарки –водила машину в нетрезвом виде, а также злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами. Череда скандалов, казалось, поставила крест на карьере Лохан. Режиссеры больше не приглашали ее сниматься.

Все изменилось в 2019 году, когда актриса получила роль в ромкоме "Незабываемое Рождество". Сам фильм критики не оценили, но работу Линдси похвалили.

Сара Мишель Геллар

Кадр из сериала "Волчья стая"

Актриса из Нью-Йорка прославилась после выхода на экраны сериала "Баффи – истребительница вампиров", где Геллар исполнила главную роль. Позже ее еще не раз приглашали в крупные проекты. К примеру, Сара исполнила одну из главных ролей в "Жестоких играх". Но затем ее карьера стремительно пошла на спад.