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Забытые всеми актрисы, которые вновь смогли стать звездами

Если одним звездам удается всю жизнь быть на пике славы, то для других профессиональный путь оказывается куда более тернист.

Забытые всеми актрисы, которые вновь смогли стать звездами
© Кадр из сериала "Белый лотос"

Киноиндустрия весьма переменчива, и нередко те актрисы, о которых еще вчера говорил весь мир, сегодня оказываются забыты.

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Однако артисткам из нашей подборки удалось восстать из пепла: после забвения они вернулись к работе, выложились на максимум и вновь сорвали овации публики. Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

Дженнифер Кулидж

Кадр из сериала "Белый лотос"

Популярность американской актрисе принесла роль матери Стифлера в знаменитой комедии 1999 года "Американский пирог". Несмотря на то, что у Кулидж была второстепенная роль, зрители запомнили ее. Однако именно это комедийное амплуа и сыграло с артисткой злую шутку: долгие годы после "Американского пирога" ее приглашали исключительно в комедийные и при том не самые успешные проекты.

Все изменилось после встречи Дженнифер с создателем сериала "Белый лотос" Майком Уайтом. Сценарист предложил артистке роль Тани Маккуойд в сериале и не прогадал: пожалуй, среди всех актеров "Белого лотоса" Кулидж собрала наибольшее число хвалебных отзывов. За роль Тани Дженнифер удостоилась "Эмми" и "Золотого глобуса".

Линдси Лохан

Кадр из фильма "Незабываемое Рождество"

Карьера Лохан началась довольно рано – уже в 11 лет юная актриса получила главную роль в фильме "Ловушка для родителей". Но ранняя популярность не лучшим образом отразилась на Линдси: она избрала для себя путь бунтарки –водила машину в нетрезвом виде, а также злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами. Череда скандалов, казалось, поставила крест на карьере Лохан. Режиссеры больше не приглашали ее сниматься.

Все изменилось в 2019 году, когда актриса получила роль в ромкоме "Незабываемое Рождество". Сам фильм критики не оценили, но работу Линдси похвалили.

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Сара Мишель Геллар

Кадр из сериала "Волчья стая"

Актриса из Нью-Йорка прославилась после выхода на экраны сериала "Баффи – истребительница вампиров", где Геллар исполнила главную роль. Позже ее еще не раз приглашали в крупные проекты. К примеру, Сара исполнила одну из главных ролей в "Жестоких играх". Но затем ее карьера стремительно пошла на спад.

Однако звезда не опустила руки. Актриса спродюсировала сериал "Волчья стая", где сыграла главную роль. Премьера сериала состоялась в январе 2023 года. Очевидно, Геллар намерена возродить свою карьеру и, судя по отзывам критиков, у нее это получается.

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