Интеллект гения и любовь к Чехову: что еще мы не знаем о Кейт Бекинсейл

Невероятно, но факт - в 2023 году красотке Кейт Бекинсейл исполняется 50 лет.

В день рождения звезды "Рамблер" рассказывает, как Кейт Бекинсейл стала актрисой, откуда знает русский язык и почему так хорошо выглядит.

Видео дня

Кейт Бекинсейл родилась в актерской семье и с юных лет участвовала в съемках вместе с родителями. Тем не менее решение стать актрисой пришло к ней не сразу. Вероятно, она снималась бы чаще, если бы ее отец не умер от сердечного приступа, когда ей было всего шесть лет.

Спустя время ее мама вновь вышла замуж за режиссера, у которого уже было много детей. Но отношения в новой семье сложились не сразу. Маленькая Кейт привыкла быть единственной, делить родительское внимание с другими детьми ей не нравилось. Но отчим был терпелив, и однажды ситуация перевернулась. Он помог достать шляпу знаменитой певицы Кармен Миранды, в образе которой Кейт хотела пойти на костюмированную вечеринку.

После школы Кейт поступила в Оксфорд, где изучала французскую и русскую литературу, а также языки, чтобы читать произведения в оригинале. Ее любимым автором остается Антон Чехов. Параллельно с учебой она снималась в кино и играла в театре. Но в какой-то момент совмещать стало невозможно и Кейт Бекинсейл выбрала карьеру актрисы после трех лет в Оксфорде. Диплом она так и не получила, но уровень IQ у нее 152 балла, считается, что выше 140 баллов - это уровень гениев.

Со своим первым возлюбленным - актером Эдмун Мориарти - она играла на одной сцене. Позже она с ним рассталась ради Майкла Шина, с которым познакомилась на съемках "Много шума из ничего". Кстати, партнерами актрисы по съемками стали Киану Ривз и Эмма Томпсон.

В 1999 году у Кейт и Майкла родилась дочь - малышка Лили Мо Шин, но в официальный брак они так и не вступили, а в 2003 году решили разойтись.

В 2004 году Кейт Бекинсейл вышла замуж за режиссера "Другого мира" Леза Уайзмана, в 2019 году они официально развелись, хотя жить вместе перестали еще в 2015 году.

В СМИ то и дело возникали разные слухи о том, с кем встречается Кейт Бекинсейл, но подтверждения они в итоге не получали. В основном речь шла о мужчинах значительно моложе самой Кейт. Это и неудивительно, так как актриса всегда выглядела великолепно.

Звезда отрицает вмешательство пластических хирургов и говорит, что ей повезло с генетикой. Тем не менее она старается придерживаться правильного питания, не есть сахар и заниматься спортом. А кроме того, умело пользуется макияжем и тщательно выбирает прическу и одежду.

Фильмы с Кейт Бекинсейл, которые точно стоит посмотреть