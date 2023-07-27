5 актеров, которые идеально перевоплотились в реальных людей

Сниматься в картинах, основанных на реальных событиях, довольно сложно: актерам, особенно исполнителям главных ролей, нужно максимально вжиться в образ и перевоплотиться до неузнаваемости.

© Кадр из сериала "Брижит Бардо: Искусство жить"

Однако даже после массы вложенных усилий нельзя быть уверенным на 100%, что и зрители, и кинокритики примут картину и оставят положительные отзывы.

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Подробнее об артистах, которым удалось добиться удивительного сходства со своими персонажами – в материале "Рамблера".

Джонни Депп, "Жанна Дюбарри"

Кадр из фильма "Жанна Дюбарри"

Французская историческая драма "Жанна Дюбарри" произвела настоящий фурор на Каннском кинофестивале весной 2023 года. В картине режиссера Майвенн Депп исполнил роль короля Людовика XV, у которого завязываются отношения с его скандальной фавориткой.

Жулия де Нуньес, "Брижит Бардо: Искусство жить"

Кадр из сериала "Брижит Бардо: Искусство жить"

Биографический мини-сериал повествует о юности легендарной Брижит Бардо. Действие картины разворачивается в период с 1949, когда молодая Бардо впервые появилась на обложке модного журнала, и по 1960-й – в этом году звезда родила сына.

В роль знаменитой актрисы удалось вжиться 23-летней французской актрисе Жулии де Нуньес.

Колин Фаррел, "13 жизней"

Кадр из фильма "13 жизней"

Летом 2018 года весь мир наблюдал за спасением юношеской футбольной команды и их тренера, которые из-за проливных дождей оказались заперты в затапливаемой пещере в Таиланде. История закончилась благополучно: на помощь пострадавшим пришли британские дайверы Ричард Стэнтон и Джон Волантен –

роль последнего исполнил Колин Фаррел.

Ума Турман, "На взводе: Битва за Uber"

Кадр из фильма "На взводе: Битва за Uber"

Сериал рассказывает историю гендиректора Uber Трэвиса Каланика, однако одну из ключевых ролей в сериале исполнила Ума Турман. Она сыграла Ариану Хаффингтон – соосновательницу digital-издания The Huffington Post, которая в 2016 году вышла в совет директоров компании.

Хелена Бонем Картер, "Нолли"

Кадр из фильма "Нолли"

В центре сюжета биографической драмы – звезда одной из самых популярных мыльных опер в Великобритании Ноэль Гордон. На протяжении 15 лет Ноэль исполняла главную роль в сериале "Перекресток". Зрители обожали ее персонажа, поэтому известие об увольнении из проекта шокировало Гордон.