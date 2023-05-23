"Пэм и Томми" – это американский биографический сериал, который рассказывает о браке Памелы Андерсон и Томми Ли.

Сериал охватывает период с 1995 по 2002 годы, когда Пэмела Андерсон, известная модель и актриса, вышла замуж за барабанщика группы Mötley Crüe.

Роль Памелы в сериале исполнила актриса Лили Джеймс. Как рассказала блогер @Olya_lolyaa, чтобы актриса была максимально похожа на свою героиню, на ее перевоплощение уходило по четыре часа. Перед каждыми съемками на нее надевали более 150 протезов, которые меняли черты ее лица и форму тела. Также актрисе приходилось носить контактные линзы и парик.

Подробнее о том, как актриса Лили Джеймс перевоплощалась для роли в сериале "Пэм и Томми", смотрите в видео.