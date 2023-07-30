Уилл Смит присоединился к забастовке актеров в США

Это поворотный момент для нашей профессии. Я работаю актёром на протяжении 33 лет, и бывают дни, когда я чувствую себя как тот паренёк из Филадельфии, который погряз в долгах, хотя я понимаю, что мне необычайно повезло, – написал Уилл Смит о забастовке в своих в соцсетях.