Уилл Смит присоединился к забастовке актеров в США
На своей странице в социальной сети известный на весь мир американский актер Уилл Смит поддержал забастовку своих коллег в США.
Гильдия актёров Соединенных Штатов Америки объявила о начале забастовки еще 13 июля. Меньше чем за месяц к движению присоединились более 160 тысяч актеров и других членов профсоюза, чьи профессии связаны с кинематографом. Они отказываются работать до тех пор, пока не удовлетворят все их требования.
Как результат этой забастовки, многие проекты были вынуждены прекратить работу, сроки выхода некоторых сериалов и фильмов на экраны – перенесены.
Это поворотный момент для нашей профессии. Я работаю актёром на протяжении 33 лет, и бывают дни, когда я чувствую себя как тот паренёк из Филадельфии, который погряз в долгах, хотя я понимаю, что мне необычайно повезло, – написал Уилл Смит о забастовке в своих в соцсетях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как забастовка гильдии актеров отразится на кинематографе.