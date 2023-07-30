В СМИ пишут о состоянии здоровья актера Ивана Краско

13 июля в средствах массовой информации появились новости о том, что актера экстренно госпитализировали – причиной стало резкое ухудшение самочувствия после перенесенного инсульта. У него диагностировали осложнения после этого серьезного заболевания. Краско беспокоили галлюцинации и наблюдались проблемы со сном. Немного позже сын артиста заявил, что отца перевели из реанимации, где он находился на на нейропротекторной поддержке, в обыкновенную палату.