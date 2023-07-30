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В СМИ пишут о состоянии здоровья актера Ивана Краско

Телеграм-канал Mash опубликовал информацию о состоянии здоровья 92-летнего актера театра и кино Ивана Краско.

В СМИ пишут о состоянии здоровья актера Ивана Краско
© РИА Новости

13 июля в средствах массовой информации появились новости о том, что актера экстренно госпитализировали – причиной стало резкое ухудшение самочувствия после перенесенного инсульта. У него диагностировали осложнения после этого серьезного заболевания. Краско беспокоили галлюцинации и наблюдались проблемы со сном. Немного позже сын артиста заявил, что отца перевели из реанимации, где он находился на на нейропротекторной поддержке, в обыкновенную палату.

У 92-летнего Краско оторвался тромб

Сегодня стало известно, что состояние пациента начало улучшаться. 30 июля его перевели в реабилитационный корпус больницы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Джейми Фокс рассказал о своем здоровье после госпитализации.

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