В СМИ пишут о состоянии здоровья актера Ивана Краско
Телеграм-канал Mash опубликовал информацию о состоянии здоровья 92-летнего актера театра и кино Ивана Краско.
13 июля в средствах массовой информации появились новости о том, что актера экстренно госпитализировали – причиной стало резкое ухудшение самочувствия после перенесенного инсульта. У него диагностировали осложнения после этого серьезного заболевания. Краско беспокоили галлюцинации и наблюдались проблемы со сном. Немного позже сын артиста заявил, что отца перевели из реанимации, где он находился на на нейропротекторной поддержке, в обыкновенную палату.
Сегодня стало известно, что состояние пациента начало улучшаться. 30 июля его перевели в реабилитационный корпус больницы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Джейми Фокс рассказал о своем здоровье после госпитализации.