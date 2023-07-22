"Прошел через ад": Фокс — о здоровье после госпитализации

Голливудский актер Джейми Фокс, которого госпитализировали прямо на съемках фильма, рассказал, что прошел через ад. Более подробно о своем состоянии он сообщил в социальных сетях.

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Долгое время Джейми Фокс не выходил на связь и не общался с фанатами в социальных сетях. Спустя несколько месяцев актер нарушил молчание, поделившись информацией о своем здоровье. Однако диагноз Фокс решил оставить в тайне.

"Я могу сказать, что прошел через ад. На пути к выздоровлению все тоже было не гладко, но я вернулся и готов снова работать", — заявил Джейми.

Кроме того, Джейми Фокс поблагодарил своих дочерей за то, что они долгое время не раскрывали СМИ подробности о его состоянии.