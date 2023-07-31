Жизнь актрисы и бывшей модели Шэрон Стоун кардинально изменилась после выхода в прокат культового эрратического триллера "Основной инстинкт". Об этом знаменитость рассказала изданию Daily Mail.

По словам актрисы, она была поражена в одночасье приобретенной славой из-за успешно сыгранной роли. Не самые приятные последствия популярности дали о себе знать также почти сразу.

"В пятницу, когда вышел этот фильм, я была практически никем. А уже во вторник, когда я отправилась за покупками, на мой маленький BMW 325 залезали фанаты", – поделилась воспоминаниями Стоун.

Иногда поклонники вели себя настолько агрессивно, что звезда умоляла их не причинять вред бамперу ее автомобиля и задним стеклам. Кроме того, некоторые фанаты даже хватали Шэрон Стоун за одежду и волосы.