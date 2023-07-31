Советские актеры, которые прошли ссылки и лагеря

В мире кинематографа и театра есть истории, которые оставили свой отпечаток на судьбах творческих душ. Во времена массовых репрессий, присущих советскому периоду, многие актеры заплатили крупную цену за ложные обвинения, попав за решетку или в ссылку. Подробнее — в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма «Пятый океан»

Евгения Гаркуша

Евгения Гаркуша, исполнительница главных ролей в фильмах "Неуловимый Ян" и "Пятый океан", была арестована после того, как ударила Лаврентия Берию на правительственном приеме из-за его непристойного предложения. В результате пыток и издевательств она признала себя виновной в шпионаже и покончила жизнь самоубийством.

Георгий Жженов

Другой известный актер, Георгий Жженов, также стал жертвой ложных обвинений и был сослан в Норильск. Он попал под следствие после знакомства с иностранным дипломатом, что расценивалось как шпионаж. Однако артист проявил мужество и преодолел все трудности, продолжив радовать зрителей своим талантом.

Эда Урусова

Кадр из фильма «Ларец Марии Медичи»

Актриса Эда Урусова была арестована после отказа стать автором доноса. В те годы это тоже расценивалось как угроза государственности или советского стоя. Оказавшись в ссулке вместе с Георгием Жженовым, она продолжала ставить спектакли в тюрьме в Норильске.

Петр Вельяминов

Не обошло стороной несправедливое обвинение и Петра Вельяминова, знаменитого благодаря фильму "Тени исчезают в полдень". Актер попал в тюрьму в юном возрасте, ему было лишь 16 лет, по обвинению в участии в антисоветской группе. Но спустя десять лет он был реабилитирован.