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Советские актеры, которые прошли ссылки и лагеря

В мире кинематографа и театра есть истории, которые оставили свой отпечаток на судьбах творческих душ. Во времена массовых репрессий, присущих советскому периоду, многие актеры заплатили крупную цену за ложные обвинения, попав за решетку или в ссылку. Подробнее — в материале "Рамблера".

Советские актеры, которые прошли ссылки и лагеря
© Кадр из фильма «Пятый океан»

Евгения Гаркуша

Евгения Гаркуша, исполнительница главных ролей в фильмах "Неуловимый Ян" и "Пятый океан", была арестована после того, как ударила Лаврентия Берию на правительственном приеме из-за его непристойного предложения. В результате пыток и издевательств она признала себя виновной в шпионаже и покончила жизнь самоубийством.

Георгий Жженов

Другой известный актер, Георгий Жженов, также стал жертвой ложных обвинений и был сослан в Норильск. Он попал под следствие после знакомства с иностранным дипломатом, что расценивалось как шпионаж. Однако артист проявил мужество и преодолел все трудности, продолжив радовать зрителей своим талантом.

Советские фильмы, которые не прошли цензуру

Эда Урусова

Кадр из фильма «Ларец Марии Медичи»

Актриса Эда Урусова была арестована после отказа стать автором доноса. В те годы это тоже расценивалось как угроза государственности или советского стоя. Оказавшись в ссулке вместе с Георгием Жженовым, она продолжала ставить спектакли в тюрьме в Норильске.

Петр Вельяминов

Не обошло стороной несправедливое обвинение и Петра Вельяминова, знаменитого благодаря фильму "Тени исчезают в полдень". Актер попал в тюрьму в юном возрасте, ему было лишь 16 лет, по обвинению в участии в антисоветской группе. Но спустя десять лет он был реабилитирован.

Ранее мы писали о том, сколько платили советским актерам за съемки в кино.

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