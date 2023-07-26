Советские фильмы, которые не прошли цензуру

Не секрет, что во времена СССР на фильмы налагалась жесткая цензура и многие режиссеры боялись того, что их картину могут не выпустить. Такие случаи практиковались повсеместно, поэтому кинокомпании часто теряли деньги из-за того, что ленты не выходили.

Однако после распада СССР зрители все-таки смогли насладиться большинством фильмов, которые в Советском Союзе подверглись цензуре. Позже они получили популярность и одобрение критиков. О них — в материале “Рамблера”.

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“Сердца четырех” (1941)

Кадр из фильма "Сердца четырех"

Фильм начали снимать еще до начала войны. Сюжет рассказывает комедию о двух сестрах, которые приезжают летом на дачу. Одна готовится к экзаменам, а вторая становится репетитором по математике для солдат.

Когда началась война, в Советском Союзе потребовали выпускать только военно-патриотическое кино, поэтому комедию с участием служащих отложили на полку. Однако после того, как война закончилась, людям наоборот были нужны комедии, чтобы оправиться от ужасов. Поэтому картину выпустили в прокат.

“31 июня” (1978)

Кадр из фильма "31 июня"

По сюжету романтической комедии два персонажа из разных эпох встречаются в несуществующем 31 июня и влюбляются. Они понимают, что не могут быть вместе, поэтому путешествуют во времени и ищут выход из своего положения. Для съемок на главные роли были выбраны артисты балета, что уже было опрометчивой ошибкой — в СССР они считались неблагонадежными.

Однако премьера фильма все-таки состоялась в новогоднюю ночь. Сразу же после этого его отложили на полку. Во-первых, цензуре не понравились слишком открытые и прозрачные костюмы артистов. Во-вторых, артист балета Александр Годунов, снявшийся в фильме, сбежал из СССР — не вернулся после гастролей. Это стало окончательным решением для цензуры. Лишь в 80-х годах картина вернулась в прокат и получила любовь зрителей.

“Иван Грозный” (1945)

Кадр из фильма "Иван Грозный"