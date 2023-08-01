65-летнюю Шерон Стоун лишили ролей после инсульта и потери памяти
65-летняя звезда "Основного инстинкта" Шерон Стоун сказала, что "Голливуд бросил ее" после инсульта. Об этом она рассказала в программе "Кто говорит с Крисом Уоллесом?".
"В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт.. И мне понадобились годы, чтобы выздороветь", — рассказала актриса.
Однако, когда она отошла от болезни и все же пыталась вернуться в кино, ей было сложно работать из-за проблем с памятью и индустрия ей этого не простила:
"Я не смогла вернуться, потому что не могла вспомнить свои реплики и какое-то время не могла работать. Голливуд просто оттолкнул меня в конец очереди", — вспоминала она.
Звезда заявила, что после того, как ее "подвинули", она почувствовала, что весь ее послужной список ничего не значит. Тогда Шерон Стоун почувствовала, что "потеряла свою кинематографическую семью".
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