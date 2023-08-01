Талантливые актеры, которые рано ушли из жизни

Люди умирают каждый день. Однако еще более трагичной кажется смерть талантливых деятелей, которые ушли из жизни совсем молодыми. Они оставили свои роли, близких и поклонников.

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"Рамблер" рассказывает об актерах, которые умерли молодыми.

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Ангус Клауд

Ангус Клауд прославился благодаря сериалу "Эйфория". Роль Феско стала дебютом актера в кино. Многие поклонники обожали его персонажа за силу духа и сгорали от желания узнать, как же сложится судьба Феско в третьем сезоне проекта. К сожалению, 1 августа 2023 года Ангус умер в возрасте 25 лет. За неделю до своей кончины у актера умер отец. Многие считают, что Ангус не смог пережить этот удар, ведь они с отцом были безумно близки.

"Ангус открыто рассказывал о своей борьбе с психическими расстройствами, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку", — рассказали родные актера в заявлении.

Хит Леджер

Кадр из фильма "Воображариум доктора Парнаса"

Актер Хит Леджер скончался в 2008 году, ему было всего 28 лет. Он успел завершить съемки в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь", за роль в котором удостоился посмертного "Оскара". У Леджера случилась передозировка смесью из болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов, которые он принимал на протяжении последних месяцев своей жизни. Перед смертью актер начал съемки в кинокартине "Воображариум доктора Парнаса", однако не успел их завершить. Но режиссер решил выпустить этот фильм. По сюжету герой Леджера волшебным образом смог изменять внешность, поэтому в картине также поучаствовали Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. Они пожертвовали свои гонорары дочери Хита.

Ривер Феникс

Кадр из фильма "То, что называют любовью"