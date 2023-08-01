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Талантливые актеры, которые рано ушли из жизни

Люди умирают каждый день. Однако еще более трагичной кажется смерть талантливых деятелей, которые ушли из жизни совсем молодыми. Они оставили свои роли, близких и поклонников.

Талантливые актеры, которые рано ушли из жизни
© Globallookpress

"Рамблер" рассказывает об актерах, которые умерли молодыми.

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Ангус Клауд

Кадр из сериала "Эйфория"

Ангус Клауд прославился благодаря сериалу "Эйфория". Роль Феско стала дебютом актера в кино. Многие поклонники обожали его персонажа за силу духа и сгорали от желания узнать, как же сложится судьба Феско в третьем сезоне проекта. К сожалению, 1 августа 2023 года Ангус умер в возрасте 25 лет. За неделю до своей кончины у актера умер отец. Многие считают, что Ангус не смог пережить этот удар, ведь они с отцом были безумно близки.

"Ангус открыто рассказывал о своей борьбе с психическими расстройствами, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку", — рассказали родные актера в заявлении.

Хит Леджер

Кадр из фильма "Воображариум доктора Парнаса"

Актер Хит Леджер скончался в 2008 году, ему было всего 28 лет. Он успел завершить съемки в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь", за роль в котором удостоился посмертного "Оскара". У Леджера случилась передозировка смесью из болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов, которые он принимал на протяжении последних месяцев своей жизни. Перед смертью актер начал съемки в кинокартине "Воображариум доктора Парнаса", однако не успел их завершить. Но режиссер решил выпустить этот фильм. По сюжету герой Леджера волшебным образом смог изменять внешность, поэтому в картине также поучаствовали Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. Они пожертвовали свои гонорары дочери Хита.

Актеры, которые преодолели фобии ради роли

Ривер Феникс

Кадр из фильма "То, что называют любовью"

Молодой актер Ривер Феникс, брат знаменитого Хоакина Феникса, подавал большие надежды. Он начал свою карьеру с сериалов, а затем попал и в большое кино. Однако, к сожалению, жизнь актера оборвалась в очень молодом возрасте — ему было всего лишь 23 года. Ривер употреблял большое количество запрещенных веществ, и однажды в клубе, где он отдыхал в компании музыканта Фли из группы Red Hot Chili Peppers, братом Хоакином, сестрой Рейн и своей девушкой Самантой, ему поплохело. Скорая не успела спасти Ривера.

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