Как бывший продавец Кевин Смит снял фильм за копейки и стал звездой

© Кадр из фильма "Клерки"

2 августа Кевин Смит отмечает 53-й день рождения. "Рамблер" расскажет о том, как он в одиночку снял фильм из культовой франшизы.

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Как это было

Кевин Смит не всегда хотел быть режиссером. Будучи подростком в Нью-Джерси, он был больше очарован писательством и стремился работать журналистом или писать сценарии для вечерних шоу. Но это изменилось летом 1991 года, когда в свой 21-й день рождения он увидел «Бездельник » Ричарда Линклейтера.

Просмотр фильма с бюджетом в 23 тысячи долларов об одном дне из жизни неудачников в Техасе стал для Смита впечатляющим опытом. Внезапно он понял, что для того, чтобы попробовать свои силы в кино не нужны миллионы.

Результатом такой идеи стали «Клерки», фильм, который стал оригинальным и всеми любимым примером независимого кино 1990-х годов. Причем фильм стал стартовой площадкой для многолетней кинокарьеры сценариста и режиссера.

Как фильм для друзей стал легендой

Смит отправился в Канаду, чтобы поступить в Ванкуверскую киношколу. Хотя его пребывание там было недолгим, оно оказалось плодотворным, поскольку заложило основу для его будущего.

Именно там он познакомился со Скоттом Мозиером, который на десятилетия стал одним из его ближайших друзей и коллег. После семестра, в течение которого Смит и Мосье работали над незаконченным документальным фильмом, первый бросил учебу, узнав, что не будет иметь полного контроля над будущими проектами. Но прежде чем покинуть Канаду, Смит заключил договор со своим другом и предложил:

«Послушай, давай заключим сделку. Я поеду домой. Мы оба напишем сценарий. Если ты закончишь первым, я приду и поработаю над твоим фильмом. Если я закончу первым, ты вернешься в Джерси и будешь работать над моим».

Вернувшись в Нью-Джерси, Смит начал «лихорадочно» писать. При написании сценария своего первого полнометражного фильма он использовал несколько источников вдохновения. Он опирался на работы Джима Джармуша, Спайка Ли и Роберта Родригеса.

Смит придумал рассказ об одном дне из жизни бездельников, работающих в круглосуточных супермаркетах и видеомагазинах. Он сам раньше работал в таких магазинах и хорошо знал этот мир изнутри, стремясь дать зрителям возможность заглянуть в этот закрытый уголок американского общества.

«Я хотел снять фильм обо мне и моих друзьях, потому что я на экранах я ничего подобного не видел», — вспоминал Смит о создании своего фильма.

Кастинг и бюджет

К концу 1992 года сценарий « Клерков» был готов, и Смит начал прослушивать актеров. Многие роли он предложил своим друзьям.

Смит и Мозиер ограничили расходы для «Клерков» на уровне 27 575 долларов . Накопив стопку кредитных карт, Смит, как известно, профинансировал большую часть своего фильма, исчерпав их до максимума, и влез в огромный долг.

Смит вспоминал:

«Я работал за пять баксов в час, так что вы знаете, оглядываясь назад, это было довольно рискованно».

Его мать рассказывала:

«Он продавал часть своей коллекции комиксов, статуэтки и все такое. И он просто надеялся, что у него будет достаточно денег, чтобы начать».

Итог

«Клерки» сразу же стали хитом, когда дебютировали в Парк-Сити, штат Юта, в январе 1994 года. Читая свой личный дневник, Смит сказал о первом просмотре:

"Все смеялись громко и долго в нужное время. Смех терялся в строчках. Это было прекрасно".

Крупные издания, в том числе Variety и The New York Times , опубликовали восторженные отзывы, и вокруг фильма начался значительный ажиотаж.