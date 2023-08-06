"Неприступна, как скала": Михалков — о влюбленности в Мирошниченко

"Неприступна, как скала": режиссер Никита Михалков вспомнил свою влюбленность в актрису Ирину Мирошниченко
На съемках фильма "Я шагаю по Москве" в Ирину Мирошниченко была влюблена вся съемочная группа. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков в специальном выпуске программы "Сегодня вечером".
Режиссер Никита Михалков снялся в одном из выпусков программы "Сегодня вечером" еще при жизни артистки Ирины Мирошниченко. В программе режиссер вспомнил съемки фильма "Я шагаю по Москве", где он исполнил главную роль. Мирошниченко сыграла старшую сестру его героя. Для актрисы эта кинокартина стала дебютной.
По словам Михалкова, в Ирину Мирошниченко влюбились все участники съемочной группы. Взаимностью актриса никому не отвечала.
"Не думаю, что для тебя это будет новостью, что во время съемок все в тебя были влюблены. Но ты была неприступна, как скала. Надеюсь, что ты такой и осталась", — поделился режиссер в программе.
Во время съемок Ирина Мирошниченко была замужем за сценаристом и драматургом Михаилом Шатровым.
Ранее "Рамблер" писал о том, как режиссер Никита Михалков отреагировал на слова актера Кирилла Кяро о нежелании с ним работать.