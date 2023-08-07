3 звезды, которые славятся несносным поведением на съемках

У всех киноманов есть ряд любимых актеров, которыми они искренне восхищаются. Однако чаще всего зрители даже не подозревают о том, каким характером обладает их кумир в реальной жизни.

© Кадр из фильма "Американский психопат"

Талантливые артисты далеко не всегда оказываются эмпатичными и милыми людьми в жизни. Довольно часто они проявляют грубость, равнодушие и даже жестокость. А некоторые из них выказывают эти качества прямо на рабочем месте – во время съемок.

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Подробнее о звездах, которые славятся своей несносностью – в материале "Рамблера".

Стивен Сигал

Всемирную славу Сигалу принес боевик 1988-го года "Над законом". Новые части картины были менее успешны, однако в фильмографии Сигала можно найти и другие знаковые киноленты. В их числе "Патриот", "Иностранец" и "Мачете".

Чаще всего в фильмах Сигал выступал на стороне добра. Однако в реальной жизни актер нередко вел себя неподобающе. Коллеги артиста не раз жаловались на оскорбления со стороны Сигала, а также на то, что Стивен не чурается физического насилия. Женщины неоднократно обвиняли актера в домогательствах.

Джаред Лето

Карьера Лето началась в начале 1990-х с небольших ролей в сериалах, но постепенно Джаред начал появляться и в более крупных проектах. Популярность Лето принесли роли в фильмах "Бойцовский клуб", "Реквием по мечте" и "Господин Никто".

По сей день режиссеры продолжают приглашать Лето на главные роли в крупных картинах. Но порой актер отличается экстравагантным поведением. Так, во время работы над фильмом "Отряд самоубийц" артист так вжился в роль Джокера, что принялся отправлять коллегам странные посылки. В частности, Лето отправлял использованные средства контрацепции.

Кристиан Бэйл

Уже несколько десятилетий Бэйл носит звание одного из самых неординарных актеров. Отличительная особенность артиста в том, что он мастерски перевоплощается в своих героев: ради желанных ролей Кристиан не раз экспериментировал со своим телом. Начиная с 1994 года, за время карьеры Кристиан потерял и набрал около 274 килограммов веса.