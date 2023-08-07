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Экстремальное похудение, бритье налысо и жесткий спорт: на что Шарлиз Терон шла ради ролей

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В фильме "Монстр" Шарлиз Терон исполнила роль серийной убийцы Эйлин Уорнос. Лицо одной из самых красивых женщин Голливуда стало неухоженным, а волосы сальными. Для этой роли Шарлиз пришлось поправиться на 15 килограммов. Актриса каждый день ела огромное количество фастфуда. А чтобы поддерживать уже набранный вес, она вставала посреди ночи по будильнику и запихивала в себя еду вновь.  
© Кадр из фильма "Монстр"
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Через два года после "Монстра" Шарлиз Терон, наоборот, пришлось сильно похудеть и превратиться в привлекательную супергероиню. Для роли в фильме "Эон Флакс" Шарлиз нужно было стать гибкой и подтянутой. Актриса освоила капоэйру, каратэ, дзюдо и самостоятельно выполняла трюки. В последнем ей помогли занятия с циркачами и наблюдение за движениями ящериц.  
© Кадр из фильма "Эон Флакс"
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В фильме актриса сыграла однорукую женщину-воительницу Фуриосу. Чтобы полностью перевоплотиться, блондинка Шарлиз даже побрилась наголо. Однако актриса совсем не жалела об этом шаге, ведь, по ее словам, новый опыт стал настоящим освобождением. Единственная трудность заключалась в железном протезе, который весил 5 килограммов. У Шарлиз даже был специальный помощник, который закреплял его на ней.  
© Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога Ярости"
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В одном из интервью Шарлиз Терон призналась, что хотела сыграть женщину, которая ведет себя с мужчинами на равных. Не зря ее героиню Лоррейн Бротон прозвали "Джеймс Бонд в юбке". На экране Шарлиз умело обращается с лассо и холодным оружием. За три месяца до начала съемок актриса ежедневно занималась спортом по четыре часа в день. Все самые сложные сцены драк снимались одним кадром.  
© Кадр из фильма "Взрывная блондинка"

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В кинокартине актриса сыграла многодетную мать, уставшую от своей жизни. Чтобы образ вышел более реалистичным, Шарлиз даже специально поправилась на 20 килограммов. Вот только после съемок Терон целый год не могла сбросить лишний вес. Это время актриса даже назвала адом.  
© Кадр из фильма "Талли"
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Одно из самых сенсационных перевоплощений у актрисы было в фильме "Скандал". В нем Шарлиз сыграла топ-ведущую канала Fox News Мегин Келли. Чтобы быть максимально похожей на Келли, актриса долгое время изучала ее особенный голос и манеры. Более того, Шарлиз удалось поработать с гримером и художником Казухиро Цудзи, который спроектировал восемь протезов-накладок для век, носа и подбородка актрисы. Благодаря им Шарлиз Терон практически никто не узнавал: настолько она стала похожей на ведущую Fox News.  
© Кадр из фильма "Скандал"

    7 августа известной голливудской актрисе Шарлиз Терон исполняется 48 лет. Эффектная блондинка, родившаяся в ЮАР, стала актрисой случайно. Изначально она мечтала о карьере балерины, ради этого даже отправилась в Нью-Йорк. Однако из-за травмы колена Шарлиз пришлось бросить учебу в хореографическом училище и забыть о своей страсти.

    После травмы Шарлиз улетела в Лос-Анджелес. Первые несколько месяцев девушка жила в дешевом отеле и едва сводила концы с концами. Придя в банк, чтобы обналичить чек, который ей прислала мать из ЮАР, Шарлиз Терон неожиданно получила отказ. Дело в том, что кассир опасался проводить финансовые операции с иностранными деньгами. Тогда Шарлиз устроила в банке настоящий скандал и обругала работника на английском и африкаанс. Именно в тот момент ее заметил стоявший в очереди Джон Кросби — импресарио, до этого работавший с Рене Руссо и Джоном Хертом. Так Шарлиз Терон и попала в большой актерский мир.

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    Актриса стала известна в Голливуде как мастер перевоплощений. Для своих ролей привлекательная блондинка не боялась экстремально толстеть, бриться налысо и заниматься адскими спортивными нагрузками.

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