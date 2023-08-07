7 августа известной голливудской актрисе Шарлиз Терон исполняется 48 лет. Эффектная блондинка, родившаяся в ЮАР, стала актрисой случайно. Изначально она мечтала о карьере балерины, ради этого даже отправилась в Нью-Йорк. Однако из-за травмы колена Шарлиз пришлось бросить учебу в хореографическом училище и забыть о своей страсти.

После травмы Шарлиз улетела в Лос-Анджелес. Первые несколько месяцев девушка жила в дешевом отеле и едва сводила концы с концами. Придя в банк, чтобы обналичить чек, который ей прислала мать из ЮАР, Шарлиз Терон неожиданно получила отказ. Дело в том, что кассир опасался проводить финансовые операции с иностранными деньгами. Тогда Шарлиз устроила в банке настоящий скандал и обругала работника на английском и африкаанс. Именно в тот момент ее заметил стоявший в очереди Джон Кросби — импресарио, до этого работавший с Рене Руссо и Джоном Хертом. Так Шарлиз Терон и попала в большой актерский мир.