Крис Нот впервые высказался насчет обвинений в насилии

Крис Нот, американский актер, который известен своей ролью Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", впервые высказался по поводу обвинений в изнасилованиях. Его слова приводит издание USA Today.

В своем комментарии артист подчеркнул, что все его половые связи с женщинами всегда были основаны на взаимном согласии. Он также отметил, что не было заведено ни одного уголовного дела против него.

Как заявил Нот, у него нет необходимости давать какие-либо показания или рассказывать свою историю, привлекать свидетелей. Актер подчеркнул, что ему не нравится даже говорить об этом, так как он опасается, что подобные заявления могут быть переиначены в СМИ, и он не хочет, чтобы его дети увидели такие материалы.

Напомним, в 2021 году две разные женщины выступили с обвинениями. Они утверждали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Согласно одной из женщин, актер пригласил ее в свою квартиру, начал целовать без ее согласия, а затем совершил акт насилия. Потерпевшей пришлось даже обратиться в больницу. Позже к этим обвинениям присоединилась еще одна женщина, утверждая, что Нот домогался до нее в 2010 году, когда ей было 18 лет.