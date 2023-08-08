Юлия Борисова умерла в 98 лет: чем запомнится, как жила последние годы

Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла сегодня, 8 августа, в возрасте 98 лет.

© Кадр из фильма "Идиот"

Знаменитость ушла из жизни в больнице, где последние полгода находилась под присмотром врачей. Чем запомнится актриса и как прошли последние годы ее жизни?

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Чем известна Юлия Борисова

Юлия Борисова родилась 7 марта 1925 года в Москве. В 1947 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (сейчас — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). С этого же года актриса стала служить в нем. В 1955 году успех Борисовой принесла роль купеческой дочери Анисьи в спектакле «На золотом дне» по пьесе Дмитрия Мамина-Сибиряка. Визитной карточкой артистки в театре стала роль принцессы Турандот в одноименном спектакле театра им. Вахтангова, в кино она прославилась ролью Настасьи Филипповны в фильме «Идиот».

В театральной карьере актрисы более 60 ролей. Она — обладательница театральных премий «Хрустальная Турандот» (1991) и «Золотая маска» (1996), театральной премии им. К. С. Станиславского (2006), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро» (2016), общественной премии Юрия Любимова (2018). Борисова была замужем однажды — за директором-распорядителем театра им. Вахтангова Исаем Спектором. Он умер 1974 году.

Последние годы жизни Юлии Борисовой и причина смерти

Последние полгода легенда театра провела в одной из московских клиник под наблюдением врачей. Ее пребывание там оплачивал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Это стоило 500 тысяч за полтора месяца. Но никаких денег не жалко, лишь бы у Юлии Константиновны был достойнейший уход, наблюдение врачей. Это не тот случай, когда надо считать деньги», — прокомментировал он MK.RU.

Артистка всегда была далека от светских мероприятий, избегала общения с журналистами и не давала интервью. По информации издания, ее последняя воля, озвученная родным — не устраивать пышных похорон и прощания в театре. Вероятно, прощание пройдет в кругу семьи. На сегодняшний день это родственники сына — невестка, внучка и правнуки. Сообщается, что Борисову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Исаем Спектором и их сыном.

Кто еще из знаменитостей ушел из жизни в 2023 году

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