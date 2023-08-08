Дастину Хоффману 86: чего вы не знали о культовом актере

Культовый голливудский актер Дастин Хоффман 8 августа отметил 86-летие.

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"Рамблер" расскажет о том, чего не знали о звезде даже многие самые преданные фанаты.

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Мог бы быть Корлеоне

Дастин Хоффман изначально рассматривался на роль культового Майкла Корлеоне в классическом фильме «Крестный отец». Однако роль в конечном итоге роль досталась Аль Пачино, что стало судьбоносном выбором кинематографа. Неудача Хоффмана стала большим успехом Аль Пачино, поскольку роль Майкла Корлеоне стала одним из самых знаковых персонажей в истории кино.

Почему Дастин

Дастин Хоффман был назван в честь знаменитого актера Дастина Фарнума, звезды эпохи немого кино. Хоффман назвал Фарнума человеком повлиявшим на его карьеру и сказал, что его вдохновила способность Фарнума передавать эмоции без слов. Хоффман стал одним из самых известных актеров своего поколения, получив две премии «Оскар» и пять «Золотых глобусов».

"Общежитие" с будущими звездами

Карьера Дастина Хоффмана в индустрии развлечений началась рано, когда он был соседом по комнате с двумя ныне известными актерами, Робертом Дювалем и Джином Хэкманом. Все трое жили в квартире в Нью-Йорке, когда все начинали свою актерскую карьеру. Тогда они и не знали, что станут одними из самых знаковых актеров своего поколения: Хоффман получил две премии «Оскар», Дюваль получил премию «Оскар» и «Золотой глобус», а Хэкман получил две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса».

Трудное решение Дастина Хоффмана

Дастин Хоффман столкнулся с трудным решением, когда во время кастинга ему предложили главные роли как в «Ганди», так и в «Тутси». Несмотря на его первоначальный интерес к главной роли в «Ганди», Хоффман в конечном итоге решил взять на себя главную роль в «Тутси», и это решение стало решающим моментом в его карьере. Роль Майкла Дорси в «Тутси» принесла Хоффману номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль и закрепила за ним статус одного из самых знаковых актеров 20-го века.

Дастин Хоффман чуть не сыграл пингвина в «Бэтмене».

Дастин Хоффман изначально претендовал на роль Пингвина в фильме 1992 года «Бэтмен возвращается», но в итоге роль досталась Дэнни ДеВито. Впечатляющие актерские способности Хоффмана, в том числе две премии «Оскар», сделали его серьезным претендентом на эту роль. Однако создатели фильма в конечном итоге решили, что уникальная физическая форма ДеВито и комедийный дар лучше подходят для этой роли.

Многодетный отец

Дастин Хоффман — известный актер, который дважды был женат и гордится тем, что является отцом шестерых детей. Его первый брак был с Энн Бирн в 1969 году, от которой у него было двое детей, Карина и Дженна. Затем в 1980 году он женился на Лизе Готцеген, и вместе у них родилось четверо детей: Джейкоб, Ребекка, Максвелл и Александра. Хоффман был преданным отцом своих детей, и его семья остается главным приоритетом в его жизни.

Мятежный путь Дастина Хоффмана к славе

Первой пробой пера Дастина Хоффмана была роль Крошечного Тима в школьном спектакле. Однако его выступление было прервано, когда он изменил финальную фразу пьесы и начал ругаться с кем-то прямо на сцене. Его смелый поступок привел к немедленному исключению из школы. Несмотря на последствия, бунт Хоффмана стал началом долгой и успешной актерской карьеры.

От магазина игрушек до голливудской звезды

Прежде чем стать голливудской звездой, Дастин Хоффман работал в отделе игрушек в Macy's. Его обнаружили во время выступления в театре Пасадены, но до этого он продавал игрушки в культовом универмаге. С тех пор Хоффман стал одним из самых известных актеров своего поколения, получив две премии «Оскар», пять премий «Золотой глобус» и семь премий BAFTA.

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