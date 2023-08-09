4 судьбоносных случая, которые подтолкнули звезд к большим ролям

4 судьбоносных случая, которые подтолкнули звезд к культовым ролям
Судьба нередко вносит свои коррективы в жизнь людей – и звезды не исключение. Прежде чем актеры соглашаются на какую-то роль, как правило, они берут паузу, чтобы взвесить все "за" и "против".
Но порой сама вселенная кричит артистам о том, что за роль нужно браться немедленно.
Подробнее об этих судьбоносных случаях – в материале "Рамблера".
Энн Хэтэуэй, "Дьявол носит Prada"
Несмотря на то, что еще до фильма "Дьявол носит Prada" в фильмографии юной Энн уже были яркие роли, именно эта картина открыла звезду для большинства зрителей и стала для нее счастливым билетом.
Однако актриса могла не сыграть Энди Сакс. До нее на эту роль рассматривали еще восемь артисток. Когда подошла очередь Хэтэуэй к выбору претендентки подключилась Мэрил Стрип, которая также сыграла одну из главных ролей в картине. Стрип посмотрела сцену из другого фильма с участием Энн, познакомилась с ней, а после сказала:
"Эта девушка великолепна. Я думаю, что мы хорошо сработаемся".
Том Холланд, "Человек-паук: Возвращение домой"
Холланд дебютировал в кино в 2012 году в драме "Невозможное" – тогда ему было 16 лет. Поклонники актера нашли в Сети видео с премьеры картины, где журналисты задали юному актеру вопрос –кого из супергероев он мечтает сыграть. Том признался, что хотел бы однажды исполнить роль Человека-паука.
И спустя несколько лет его мечта исполнилась. Через 4 года Холланд сыграл Человека-паука в фильме "Первый мститель: Противостояние", а в 2017 исполнил главную роль в картине "Человек-паук: Возвращение домой".
Мэтт Деймон, "Оппенгеймер"
Незадолго до старта съемок вместе с женой Деймон проходил курс семейной терапии. Артист пообещал супруге взять творческий перерыв и на время отказаться от съемок, только если его не пригласит в свой проект Кристофер Нолан.
Очень скоро Нолан позвонил звезде и предложил ему роль Лесли Гровс в биографической драме "Оппенгеймер".
Ричард Гир, "Красотка"
Тандем Ричарда Гира и Джулии Робертс в знаменитой романтической комедии "Красотка" по сей день считается эталонным. Однако изначально Гир не был в восторге от предложенной роли. Изменить его мнение смогла только Робертс.
Познакомившись с Гиром, Джулия показала ему бумажку со словами: «Пожалуйста, скажи „да“». Вскоре Ричарду позвонил режиссер "Красотки" Гарри Маршалл. Актера так растрогал поступок Робертс, что он согласился на роль.