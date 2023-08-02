Актерская профессия совсем не проста — не многие могут вжиться в любого персонажа. Кому-то бывает легче, потому что они находят общие черты со своими персонажами, а роли открывают им дорогу в будущее.

Например, Дженнифер Кулидж, как ни странно, обожает свою героиню "маму Стиффлера" их "Американского пирога", потому что она сделала ее узнаваемой.

А Эмма Уотсон обожает роль Гермионы из фильмов о Гарри Поттере:

«Мне может быть сто лет, и я буду сидеть в кресле-качалке, но я все равно буду очень гордиться тем, что была частью фильмов о Гарри Поттере».

Однако есть и те актеры, которые просто ненавидят свои роли. Смотрите видео, чтобы узнать о таких персонажах.