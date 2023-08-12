Почему оборвалась карьера Натальи Вавиловой

Наибольшую известность Натальи Вавиловой принесла роль Александры в легендарной картине "Москва слезам не верит". На момент выхода киноленты на экраны девушке было 20 лет, и многие прочили ей всесоюзный успех.

© Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Вавилова отличалась непосредственностью, актерским мастерством и красотой. Однако, несмотря на это, очень скоро артистка ушла из кино и в целом оставила карьеру актрисы.

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Подробнее о том, почему так произошло – в материале "Рамблера".

Наталья родилась в семье дипломата и была самым младшим ребенком. Родители рассчитывали, что девочка пойдет по стопам отца, но у нее были совсем иные интересы. В 14 лет девушку заметили ассистенты режиссера и предложили ей пройти пробы в фильм "Такие высокие горы". Вскоре Вавилову утвердили на роль, а еще чуть позже Наталья исполнила главную роль в фильме "Розыгрыш".

Понимая, что их дочь всерьез намерена стать актрисой, родители Вавиловой категорически запретили ей сниматься и записали ее на курсы дипломатов. Однако Наталья не хотела предавать мечту: на съемки фильма "Москва слезам не верит" девушка ездила тайно, а когда ее отец узнал об этом, он запретил ей выходить из дома после школы и отвечать на звонки.

Вавилова смогла продолжить съемки благодаря Алексею Баталову. Вместе с режиссером Владимиром Меньшовым актер приехал к родителям Натальи и убедил их в том, что Вавилова очень талантлива и может стать звездой. После этого семья Натальи смягчилась, а когда фильм Меньшова удостоился "Оскара", родители перестали мешать актерской карьере дочери.

В 1980 году Наталья поступила во ВГИК и рассчитывала продолжить актерскую карьеру, но все изменил случай. В 1986 году во время подготовки к съемкам картины "Николай Подвойский" актриса упала с лошади, повредила позвоночник и попала в больницу. Режиссер попросил Вавилову не предавать огласке инцидент. Он пообещал, что Наталья останется в проекте, но уже через неделю утвердил на роль другую артистку.

Эта ситуация оставила серьезный отпечаток в душе Вавиловой. Впоследствии она все чаще отказывалась от ролей, объясняя это тем, что ей не нравится сценарий. Последней картиной в фильмографии Натальи стал фильм "Дело Сухово-Кобылина". После этого проекта Вавилова посвятила себя семье: она стала домохозяйкой и занялась благотворительностью.