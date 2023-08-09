Драки, арест и морская биология: как Джиллиан Андерсон стала звездой

Продюсеры "Секретных материалов" не сразу утвердили Джиллиан Андерсон на роль агента Скалли, хотели видеть кого-то посексуальней, хотя куда уж больше, но режиссер Крис Картер настоял на своем выборе и не прогадал.

В день рождения актрисы "Рамблер" вспоминает, как красивейшая Джиллиан Андерсон стала настоящей звездой.

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Джиллиан Андерсон родилась в Чикаго, но почти сразу после рождения девочки семья переехала сначала в Пуэрто-Рико, а затем в Лондон. В школу она пошла в Великобритании, и там ее нередко дразнили за американское происхождение. Через девять лет ее семья вернулась в Америку, и здесь она пошла в школу в Мичигане, где также подверглась нападкам, уже за английский акцент. Но Джиллиан Андерсон всегда могла за себя постоять и просто дралась с обидчиками, пока от нее не отстали.

Хулиганский характер проявлялся еще не раз. Так, ее однажды даже арестовали за то, что незадолго до выпускного заливала клей в замок школьной двери.

Свою первую роль она сыграла в 14 лет. В театральном кружке, где она занималась, ей почти сразу доверили играть Джульетту. Это так впечатлило Джиллиан, что она сразу решила, кем станет, когда вырастет, несмотря на то, что серьезно увлекалась морской биологией.

После выпускного она поступила в театральную школу, а после ее окончания играла в театре. Причем ее работы получали довольно высокую оценку. Но в 1992 году она решается переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Здесь все сложилось не сразу, почти год пришлось просидеть без работы, пока она не решила ходить на пробы и в сериалы.

Режиссер "Секретных материалов" сразу выбрал ее, но ему пришлось убедить продюсеров в своем решении. Выбор оказался безошибочным! Агенты Малдер и Скалли стали идеальным дуэтом. Сериал выходил девять лет, а кроме того были сняты два полнометражных фильма.

За это время Джиллиан Андерсон успела выйти замуж и родить дочь, но декрет не продлился и десяти дней, актриса вернулась к съемкам в "Секретных материалах". В 1997 году она развелась с мужем.

Второй раз замуж она вышла в 2004 году, а в 2006 году развелась. В том же году у нее родился сын от Марка Грифиттса, с которым только начала встречаться. В 2008 году у пары появился второй сын. Но в 2012 году их союз распался.

Сейчас Джиллиан Андерсон остается одной из самых красивых и востребованных актрис, она продолжает сниматься в кино и сериалах.