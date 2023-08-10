Испанская звезда: малоизвестные факты из жизни Антонио Бандераса

Антонио Бандерас — это не только исключительно талантливый актер, но и вдохновляющая личность. 10 августа он отметил свое 63-летие. "Рамблер" расскажет факты из его биографии, часть из которых неизвестна даже самым преданным поклонникам.

Испанские корни и путь к славе

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Антонио — яркий представитель испанского кино и один из самых узнаваемых актеров в мировой кинематографии. Его настоящее имя — Хосе Антонио Доминго Бандерас. Родившись 10 августа 1960 года в Малаге, Испания, он провел детство в небогатом районе, мечтая стать футболистом. Однако судьба преподнесла ему сюрприз, и Антонио внезапно оказался на сцене театра.

Голливудский прорыв

Антонио Бандерас впервые покорил американское кино в 1992 году благодаря роли в фильме "Филадельфия". Он стал одним из первых испанских актеров, сделавших успешный прорыв в Голливуд. Однако истинное восхождение пришло с ролью в фильме Роберта Родригеса "Отчаянные" (1995), где Антонио воплотил образ загадочного Эль Мариачи.

Личная жизнь

Артист был в браке с актрисой Мелани Гриффит. Их роман начался на съемочной площадке фильма "Сумасшедшая дорога" (1995), и вскоре они поженились. Пара прожила вместе более двадцати лет, но, к сожалению, в 2014 году объявила о разводе.

Мультипликационные подвиги

Не только актерство заполняло жизнь Бандераса. В 2011 году он решился на новый вызов и дебютировал в роли озвучивания в мультипликационной саге "Кот в сапогах". С этого момента его голос стал неразрывно связан с этим персонажем.

Страсть к музыке

Мало кто знает, что Бандерас — не только актер, но и талантливый певец. Он записал несколько музыкальных альбомов, включая саундтреки к своим фильмам. Его страсть к музыке дополняет образ многогранного искусствоведа.

Творческое хобби

За кулисами актера можно увидеть настоящего ценителя искусства. Антонио увлекается живописью, скульптурой и даже моделированием. Его творческая натура находит выход в разнообразных проектах, от создания картин до дизайна мебели.

Возвращение на родину

Помимо мировой карьеры, Антонио также активно поддерживает искусство и культуру Испании. В 2010 году он стал директором национального театра в Малаге, городе, где он родился. Это решение свидетельствует о его глубокой привязанности к родной земле и желании внести вклад в развитие искусства на местном уровне.

Благотворительность и общественная деятельность