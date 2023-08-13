Самые скупые звезды Голливуда: видео

В Голливуде есть много знаменитостей, которые славятся своей скупостью. Несмотря на их высокие доходы, некоторые из них предпочитают экономить даже на небольших тратах, что порой привлекает внимание прессы и общественности.

Одной из таких звезд является Линдси Лохан. Покинуть ресторан или салон не расплатившись для нее обычное дело. Поэтому актриса даже находится в черном списке многих салонов красоты за неоплату услуг.

Дуэйн Джонсон, несмотря на свои миллионные гонорары, тоже славится своей скупостью. Актер никогда не оставляет чаевые, даже если обслуживание было отличным. Максимум Джонсон оставляет мелочь из карманов.

Вот такие истории ходят про отдельных голливудских знаменитостей. Несмотря на их высокие доходы, некоторые из них предпочитают экономить даже на небольших тратах, что вызывает непонимание и критику.

Об остальных скупых голливудских звездах рассказал в своем видео блогер @Gordey.boganov.