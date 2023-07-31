Когда в 1994 году вышел фильм "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом в главной роли, мало кто мог предположить, что эта картина станет настоящим хитом и соберет в прокате более 677 миллионов долларов.

Фильм принес Хэнксу не только второй "Оскар" за лучшую мужскую роль, но и рекордный по тем временам гонорар.

Дело в том, что изначально Хэнкс отказался от фиксированного гонорара за съемки в пользу процента от прибыли картины. Это был рискованный шаг, ведь никто не мог предугадать успех картины.

Но такое решение оказалось более чем удачным, ведь актер в итоге получил 42 миллиона долларов, что почти в несколько раз больше его обычного гонорара. К счастью для Хэнкса, интуиция не подвела его, а "Форрест Гамп" стал настоящим хитом.

Об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.