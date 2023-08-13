Самая известная красавица 60-х: история Брижит Бардо

Брижит Бардо, имя которой звучало как песня, стала истинной иконой красоты и элегантности в 60-е годы. Ее уникальная история стала примером того, как обычная девушка может изменить мир моды и кино. Подробнее – в материале "Рамблера".

Становление и звездное сияние

Родившаяся в 1934 году Брижит росла в семье католиков, и мало кто мог предположить, что она станет культовой фигурой мировой моды и кинематографа. Ее родители надеялись на более традиционную карьеру для дочери, но судьба распорядилась иначе.

Впервые мир увидел ее, когда Бордо появилась на обложке журнала Elle в юном возрасте. Это событие было лишь началом творческого пути звезды. Ее увидел будущий муж, режиссер Роже Вадим, и именно он открыл для мира эту невероятную женщину.

За кулисами красоты

Брижит не всегда была блондинкой-соблазнительницей. Мало кто знает, что в детстве она страдала от косоглазия и носила стальные брекеты на зубах. А ее природный цвет волос вовсе не блонд, а каштановый.

Сотрудничество с журналом Vogue и первая кинороль (Le Trou Normand) подтолкнули Брижит в мир кинематографа. Но настоящая слава пришла к ней с фильмом "И Бог создал женщину". Здесь она сыграла легкомысленную девушку, чья свободолюбивая натура вызвала множество споров. Зрители полюбили фильм за то, что он показал женщину с разносторонними страстями и желаниями.

Следы в истории

Критики могли искусствовать, но не могли отрицать влияние, которое оказала артистка. Брижит ввела моду на бикини, став символом сексуальной революции, и даже сейчас ее прическа и внешний вид остаются образцом стиля.