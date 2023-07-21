4 лучших фильма 1980-х, которые дадут фору новинкам

Фильмы 1980-х годов обладают неповторимой атмосферой. Пусть у режиссеров тех времен не было в арсенале новомодных спецэффектов и других достижений техники, но даже без всего этого им удавалось снимать картины, которые завораживают по сей день.

© Кадр из фильма "Битлджус"

Некоторые из кинолент в нашей подборке стали культовыми, а некоторые не добились огромной популярности. Но так или иначе все они достойны просмотра.

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Подробнее о лучших фильмах 1980-х – в материале "Рамблера".

"Битлджус", 1988

После автокатастрофы молодые влюбленные превращаются в пару призраков, которые вынуждены обитать в пределах загородного дома. Постепенно призраки приспосабливаются к новой жизни, но когда в дом заезжают новые владельцы, нечисть приходит в ужас.

Фэнтезийная комедия Тима Бертона в 1989 году получила "Оскар" в номинации "Лучший грим".

"Останься со мной", 1986

Действие картины разворачивается в 1950-е годы. Фильм повествует о четырех лучших друзьях, живущих в небольшом городке. Внезапно беззаботную жизнь города омрачает известие о пропаже мальчика, после чего герои решают отправиться на его поиски.

В основу картины легла повесть Стивена Кинга. Многие называют фильм "Останься со мной" одной из лучших экранизаций произведений писателя.

"Однажды в Америке", 1984

Кадр из фильма "Однажды в Америке"

В центре сюжета подростки, выросшие в бедном районе Нью-Йорка. Становясь старше, герои постепенно вовлекаются в преступный мир города в надежде однажды разбогатеть. Поначалу герои клянутся, что отдадут жизнь друг за друга и никогда не разлучатся. Но реалии взрослой жизни оказываются куда сложнее, и на пути персонажей возникает испытание предательством.

"Общество мертвых поэтов", 1989

Джон Китинг преподает английскую словесность в консервативном американском колледже. Однако он разительно отличается от своих коллег: Китинг не следует программе обучения, бывает эксцентричен и легко общается со своими студентами. Однажды он посвящает их в тайну общества мертвых поэтов, после чего жизнь учеников переворачивается с ног на голову.