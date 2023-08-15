Знаменитая австралийская актриса Марго Робби, известная по таким фильмам как "Волк с Уолл-стрит", "Однажды в Голливуде" и "Барби", является преданной поклонницей вселенной Гарри Поттера с детства.

Марго коллекционирует книги о Гарри Поттере в разных изданиях и в 2016 посетила пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя" в Лондоне.

В детстве она даже лгала родителям о проблемах со зрением, чтобы носить очки, как и ее кумир.

На одном из шоу Марго поделилась любопытным фактом – её муж Том Акерли сыграл эпизодическую роль в третьей части киносаги "Гарри Поттер и узник Азкабана". Актриса пошутила, что если бы узнала об этом раньше, то быстрее вышла бы за него замуж.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.