На сегодняшний день Марго Робби считается одной из самых ярких молодых актрис Голливуда. Она заслуженно пользуется популярностью и уважением в киноиндустрии. Но, как оказалось, даже такие звезды могут попасть в неловкие ситуации.

В 2015 году Марго посетила домашнюю вечеринку своей подруги, на которую, как она думала, был приглашен известный певец Эд Ширан. Актриса весь вечер общалась с ним, узнавала о его жизни и работе, и даже успела наговорить ему комплиментов. На следующий день Марго сообщила своим друзьям о том, какой Эд Ширан в жизни приятный и общительный человек.

Однако, как оказалось, на вечеринке Эда Ширана не было. Марго перепутала его с принцем Гарри, который тоже присутствовал на этом мероприятии. Актриса всю ночь принимала принца за певца и даже не догадывалась об этом.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa на странице в TikTok.