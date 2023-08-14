Какой фильм получил рекордное количество антинаград: видео
Премия "Золотая малина" – это пародийная награда, которая ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в киноиндустрии.
Она была учреждена в 1981 году американским кинокритиком Джоном Уилсоном. Эта премия считается антиподом престижной кинопремии "Оскар".
Лента "Шоугелз" поставила абсолютный рекорд по количеству антинаград на церемонии вручения премии "Золотая малина" в 1996 году.
Фильм режиссера Пола Верховена победил в 8 номинациях: худший фильм, худшие мужская и женская роли, худший режиссер, сценарий, песня, новая звезда и экранная пара.
Также Верховен стал первым режиссером, который лично пришел на церемонию, чтобы получить свои награды.
Однако после выхода на видеокассетах фильм стал культовым. Мировые продажи видеокопий принесли сборы в размере 100 млн долларов. А критики начали искать в фильме плюсы и даже обнаружили в нем философский подтекст.
Этим поделился в своем видео блогер @Kinoinfa.
Ранее мы рассказывали о том, как Нолан писал сценарий к фильму "Оппенгеймер".