Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему не рад актерской карьере старшей дочери от Юлии Пересильд. Об этом он сообщил в интервью "Вокруг ТВ".

Учитель отметил, что скоро его дочь Анна дебютирует на телеэкранах. Девочка снялась в сериале "Слово пацана" Жоры Крыжовникова. Однако звездный режиссер совсем не рад увлечению дочери.

Сам он отметил, что в проекте у Ани была серьезная сцена, которую было тяжело сыграть психологически. Поэтому он вместе с Пересильд визировал сцену. Сам режиссер говорил, что был против, так как такие сцены влияют на психику, но доверился Крыжовникову.

Несмотря на свои внутренние сомнения, он рассказал, что Анне нравится киноискусство и она любит петь.

"Я не рад актерской карьере дочери, но нравится, что Аню берут на серьезные роли. Боюсь, что до 20 лет ее будут активно использовать, а потом уже надоест немножко", — прокомментировал он.