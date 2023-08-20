Актеры, упустившие свою лучшую роль

Многие актеры, выбирая роли, руководствуются одним лишь сценарием. Они анализируют героя, изучают стиль режиссера и принимают решение: стоит ли в этом сниматься.

© Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Но иногда актеры отказываются от ролей в картинах, которые затем становятся культовыми. Рассказываем какие актеры упустили свой шанс сняться в легендарных фильмах и пожалели об этом.

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Дэрил Ханна — Вивьен в "Красотке"

Дэрил Ханна известна как своенравная актриса, которая любит спорить с режиссерами. Она всегда выбирает необычные роли. Свою известность актриса получила после роли андроида в фильме “Бегущий по лезвию”, а затем сыграла русалку в фильме “Всплеск”.

Дэрил приглашали сняться в знаменитой “Красотке”, ставшей культовым фильмом. Но актрисе современная история Золушки не показалась необычной, поэтому она отказалась. Теперь многие зрители не могут себе представить вместо Джулии Робертс другую актрису. Но кто знает, какой бы получилась “Красотка” с

Дэрил Ханной в главной роли?

Джулия Робертс — Виола во "Влюбленном Шекспире"

Джулия Робертс отказалась от главной роли в фильме “Влюбленный Шекспир”. Ее отказ был связан с тем, что ее возлюбленный Дэниел Дэй-Льюис отказался сниматься в фильме. А Робертс в образе Шекспира видела только своего возлюбленного, поэтому не согласилась принять участие в проекте.

Робертс отказалась от проекта за шесть недель до начала съемок. В итоге роль Виолы исполнила Гвинет Пэлтроу, получившая “Оскар” и “Золотой глобус” за этот фильм.

Джереми Айронс — Ганнибал Лектер в "Молчании ягнят"

В легендарном “Молчании ягнят” сложно представить кого-то другого в роли Ганнибала. Энтони Хопкинс блестяще сыграл интеллектуального маньяка-каннибала, наводящего ужас одним своим голосом.

Но изначально режиссер проекта Джонатан Деми в роли Ганнибала видел Джереми Айронса. Актеру эта роль показалась слишком жестокой: в его фильмографии были преимущественно роли благородных джентльменов, поэтому он отказался от участия в проекте.

Интересно, что спустя 6 лет после выхода "Молчания ягнят" Айронс снялся в экранизации знаменитой "Лолиты" Набокова. До этого момента актер не хотел играть роли мерзавцев, видимо, он пересмотрел свои взгляды.

Хью Джекман — Джеймс Бонд

В новой серии фильмов об агенте 007 мог сыграть Хью Джекман. В 2006 году актеру предлагали роль Джеймса Бонда, однако он не согласился сниматься в проекте. В том же году вышел фильм "Престиж" с Джекманом в главной роли.

Кадр из фильма "Престиж"