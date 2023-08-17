Актеры, ставшие заложниками одной роли

Многие актеры, снимаясь в фильмах от известных режиссеров, надеются прославиться. Но после выхода фильма эффект оказывается обратным: зрители запоминают только одно культовое амплуа.

© Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Карьера актеров заканчивается: им предлагают только эпизодические роли или камео в сериалах на ТВ. “Рамблер” разобрался, какие известные роли безвозвратно испортили карьеру актерам.

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Дженнифер Грэй

Актриса дебютировала в фильме “Грязные танцы”, исполнив главную женскую роль 17-летней Фрэнсис Хаусман по прозвищу “Бэби”. За эту роль Грэй была номинирована на “Золотой глобус”, однако других успешных ролей после этого фильма у актрисы не было.

В начале 1990-х Дженнифер сделала две ринопластики. Она кардинально изменила свой нос, и утратила свой шарм. Сейчас актриса появляется только в эпизодических ролях.

Тоби Магуайр

Роль в трилогии о Человеке-пауке сделала Магуайра известным. Он исполнил главного героя — Питера Паркера, последний фильм вышел в 2007 году. После трилогии Тоби практически перестал сниматься и занялся продюсированием.

Хью Лори

Британский актер Хью Лори был известен по двум культовым сериалам: “Дживс и Вустер” и “Черная гадюка”. Мировую славу он получил после выхода сериала "Доктор Хаус". Роль проницательного Грегори Хауса принесла Лори два “Золотых глобуса”.

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Сейчас Хью занимается литературной деятельностью: создает приключенческие романы. Его произведение “Торговец пушками” стало бестселлером.

Джоди Фостер

Еще в 14 лет Фостер получила номинацию на “Оскар” за фильм “Таксист”. После этого она получила саму награду за фильм “Обвиняемые”. Настоящая слава пришла к актрисе после роли Клариссы Старлинг в культовом фильме “Молчание ягнят”.

И несмотря на то, что до роли Клариссы, Фостер много снималась, зрителям она запомнилась именно по этой роли. Сейчас Фостер не снимается, но работает в киноиндустрии: она занимается продюсированием фильмов.

Доминик Суэйн

Американская актриса получила свою славу после роли Лолиты в одноименном фильме 1997 года. Кинокартина получилась скандальной и выходила в ограниченном прокате, но сделала Суэйн знаменитой.