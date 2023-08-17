Из плохой компании в драмкружок: как Олег Табаков стал легендой

Легендой Олег Табаков стал еще при жизни. Он успевал везде - в театре, кино, на телевидении, ставил, снимался, играл. Но за его успехом стоял большой труд.

В день рождения Олега Табакова "Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь великолепного артиста.

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Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в семье врачей. До войны его родители жили в коммуналке, и он с детства знал, как не просто даются родителям деньги. Когда началась война, его отец ушел на фронт, где работал на санитарном поезде, а их эвакуировали за Урал, где мама продолжила работать врачом.

После войны семья воссоединилась, но вскоре родители развелись. Для Олега это стало серьезным ударом. Подростком он связался с дурной компанией, но, к счастью, маме успели об этом рассказать, и она устроила сына в драматический кружок. Взяли его неохотно, из-за не слишком четкой речи, но спустя несколько месяцев он с успехом участвовал почти во всех постановках. Кстати, театр он полюбил еще до войны, и с удовольствие ходил на спектакли знаменитого саратовского Театра юного зрителя.

Окончив школу, Олег Табаков собрался в Москву, чтобы учиться актерскому мастерству. Его отговаривали, но он все равно поехал и поступил одновременно в Школу-студию МХАТ и ГИТИС. В итоге выбрал МХАТ.

Одновременно с учебой он начал сниматься в кино, но роли были не слишком заметные. Первая известность ему пришла благодаря театру.

В 1956 году Олег Табаков стал одним из основателей театра "Современник" вместе с Галиной Волчек, Игорем Квашой, Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым. Зрители театр полюбили, но в какой-то момент их взгляды с МХАТом разошлись, четыре года у "Современника" ушло на то, чтобы найти новое помещение.

Успех в кино пришел в 1960 году, когда вышли фильмы «Люди на мосту» и остросюжетной картины «Испытательный срок». А дальше - больше и лучше.

Кроме кино и театра, Олег Табаков преподавал. Кстати, его первый выпуск стал основой для нового театра, знаменитой "Табакерки". А в 2000 году он возглавил МХТ имени Чехова.