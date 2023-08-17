"От него шарахались": помощник Табакова рассказал о строгости актера

"Табакова боялись, от него шарахались, особенно молодые артисты. Страх этот был связан не с тем, что он мог уничтожить, а с уважением, с масштабом его личности. По отношению к нему не было никакого амикошонства, к нему никто никогда не подходил, не бил по плечу и не называл, как любят рассказывать артисты, "Лёликом". Только "Олег Павлович". Андрей Васильевич Мягков, много лет зная Табакова, обращался к нему только как "Олег Палыч", причем в одно слово, без пробела. А Табаков звал его Андрей, Андрюша", — рассказал помощник режиссера.