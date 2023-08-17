"От него шарахались": помощник Табакова рассказал о строгости актера

"От него шарахались": помощник Олега Табакова рассказал о строгости актера
Бывший помощник Олега Табакова Кирилл Трубецкой рассказал, каким он был в работе. Своими воспоминаниями об актере и режиссере он поделился в интервью изданию "Московский комсомолец".
По словам Трубецкого, у Олега Табакова был очень жесткий и принципиальный подход к работе, когда он руководил МХТ имени Чехова, и многие его боялись.
"Табакова боялись, от него шарахались, особенно молодые артисты. Страх этот был связан не с тем, что он мог уничтожить, а с уважением, с масштабом его личности. По отношению к нему не было никакого амикошонства, к нему никто никогда не подходил, не бил по плечу и не называл, как любят рассказывать артисты, "Лёликом". Только "Олег Павлович". Андрей Васильевич Мягков, много лет зная Табакова, обращался к нему только как "Олег Палыч", причем в одно слово, без пробела. А Табаков звал его Андрей, Андрюша", — рассказал помощник режиссера.
Однажды Табаков сразу снял Трубецкого с роли, когда он "облажался", хотя они работали вместе уже 10 лет. Также режиссер мог поступить и со своей "любимой женщиной" Мариной Зудиной. Табаков снял его с репертуара театра ее спектакль "Женщина с моря".
"Табаков посмотрел один прогон, другой и только сказал: «Закрыть»", — вспомнил Трубецкой.
Кроме того, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова рассказал, что они работали каждый день и без выходных.