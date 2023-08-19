"За квартиру хватает заплатить": Людмила Зайцева озвучила размер пенсии

Народная артистка Людмила Зайцева озвучила размер своей пенсии
Размер пенсии Людмилы Зайцевой, известной своими ролями в таких фильмах, как "...А зори здесь тихие", "Здравствуй и прощай", "Маленькая Вера", составляет 16 000 рублей. Об этом актриса рассказала "Аргументам и Фактам".
На сегодняшний день Зайцева не снимается в кино и, соответственно, не получает гонорары за съемки. Однако, по словам артистки, ее все устраивает.
"16 000 рублей получаю. Ну а сколько человеку надо? Одежда у меня имеется, за квартиру хватает заплатить. <...> Так что есть деньги – хорошо, нет – ну нет и нет".
Более того, как сообщила актриса, иногда ей в том числе удается "подкинуть" немного денег внукам.
Ранее актриса Марина Яковлева поделилась информацией о своей пенсии.
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