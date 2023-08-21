Американский актер и сценарист Том Круз не очень доволен тем, что нашумевший фильм "Барби" обошел в прокате "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая". Об этом сообщает издание The Sun.

По словам анонимного источника, Круз, как и его коллеги по съемочной площадке, работавшие над новой частью "Миссия невыполнима", не обесценивают фильм о приключениях Барби и Кена. Однако они не могут в полной мере радоваться успеху фильма, который затмил их собственный проект.

На создание кинокартины ушел почти 1 миллиард фунтов стерлингов, в то время как она собрала в прокате день 449 миллионов. Помимо этого, на съемки, в том числе выполнение трюков и спецэффекты, были затрачены неимоверные силы, которые, видимо, не произвели должного эффекта, отмечает инсайдер.