Фильм "Барби" стал лидером этого года по кассовым сборам

Кинолента Греки Гервиг "Барби" за первый уикенд проката в мировом масштабе сумела заработать более 330 миллионов долларов. Этот показатель стал не только лучшим стартом года, но также самым успешным для женского режиссера в истории североамериканского проката, пишет Boxofficemojo.com.

"Барби" превзошел другую премьеру, фильм "Оппенгеймер", который был выпущен в тот же день. В США и Канаде фильм заработал 70 миллионов долларов 21 июля, 48 миллионов долларов 22 июля и 36 миллионов долларов 23 июля.

Особенно успешным оказался первый уикенд фильма в Великобритании, где он собрал 23 миллиона долларов. "Барби" продолжает завоевывать зрителей и становится значимым кинопроектом в современной кинематографии.