Из науки в кино: как главный герой “Ветреного” пришел в киноиндустрию

Турецкие сериалы уже несколько лет находятся в топе у российских зрителей. Одним из самых просматриваемых из них стал сериал "Ветреный", вышедший на экраны в 2019 году. В этом материале "Рамблер" расскажет о творческой судьбе актера Акына Акынезю, сыгравшего главного героя в этой картине – Мирана Асланбея.

© Кадр из сериала "Ветреный"

Мало кому известно, но карьера Акына могла сложиться в совершенно другой сфере – в науке.

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Несмотря на то, что мать актера – Озлем Акынезю – популярная турецкая актриса, сам Акын долгое время игнорировал киноиндустрию и интересовался по большей части лишь точными науками. Он окончил математический колледж в Турции, после чего родители отправили единственного наследника на обучение в Америку. Там будущая звезда турецких сериалов окончил математический факультет Калифорнийского университета в Беркли. Однако уже во время учебы его начала манить сцена, потому он записался в студенческий театральный кружок. С того момента в Акыне проснулась любовь к театру и кино и он пошел на профессиональные курсы молодых актеров.

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Уже в 24 года математик получил свою первую небольшую роль в кино – он снялся в картине "Дьявол". Эта работа подарила ему шикарную возможность набраться необходимого опыта, познакомиться с киноиндустрией изнутри, научиться работать с камерами и налаживать общение внутри коллектива. После возвращения в Турцию Акынезю почти сразу улыбнулась огромная удача – его пригласили принять участие в культовом проекте "Великолепный век. Империя Кесем". Когда лента вышла на экраны, на Акына обрушилась оглушительная слава, несмотря на то, что он сыграл далеко не главную роль в сериале.

Кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кесем"